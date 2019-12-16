Половина запчастин для армії - з Росії. Величезна кількість експорту - в Росію. Не подобається? Так ідіть робіть щось, - міністр Милованов заступився за продаж продукції "Мотор Січ" у РФ

Про це він сказав під постом активіста Владислава Грезєва, передає Цензор.НЕТ.

"Класний міністр Тимофій Милованов. Фотографується з Директором "Мотор-Січ" Богуслаєвим і постить з текстом про позитив. Тим самим директором, який налагодив роботу підприємства і поставляє деталі для двигунів військовим РФ, в Крим і навіть у так звану "ДНР". Експлуатує нещадно штат працівників, а сам, звичайно, шикує від життя. Максимальний позитив. Дійсно", - написав Грезєв.

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У коментарі до нього прийшов Милованов: "Владе, перестань займатися самообманом. Половину запчастин для армії - з Росії. Величезна кількість експорту - в Росію. Ми з Росією і НАСА разом працюємо над космічною програмою. Не подобається? Так йдіть робіть щось. Наприклад, розвивай українську промисловість, щоб у неї було звідки отримувати замовлення".









Також до нього приєднався народний депутат від "Слуги народу" Андрій Мотовиловець.

"Ну дивись, у бізнесі головне не патріотизм, а заробляння грошей. Ми як країна ніяк не допомогли підприємствам, які втратили ринок Росії. Я не чекав від них, що вони перестануть працювати з найбільшим споживачем своєї продукції", - написав він.

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У серпні стало відомо, що Сніжнянський машзавод "Мотор Січі" перерахував у "бюджет ДНР" мінімум 12 млн грн. За це суд заарештував майно його директора. Також стала відома схема оплати, так званих, податків.

"Мотор Січ" (Запоріжжя) - один з найбільших світових виробників авіаційних двигунів. Віднедавна підприємство контролював його почесний президент народний депутат України В'ячеслав Богуслаєв. На дострокових парламентських виборах Богуслаєв не зміг стати нардепом, пише НВ.

У 2016 році великі пакети акцій підприємства були продані іноземним компаніям. У вересні 2017 року Служба безпеки України (СБУ) порушила кримінальну справу за статтею "диверсія" і "підготовка до злочину", а Шевченківський райсуд Києва заарештував сконцентровані у власності п'яти офшорів 41% акцій "Мотор Січ".