Не відкидаю відновлення залізничного сполучення з ОРДЛО, - Пристайко

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю "УНІАН".

"Я не виключаю ні пасажирського, ні вантажного сполучення. У нас дуже багато роботи, яку треба зробити, щоб відновити це сполучення. Безумовно, якщо є інфраструктура, тут не складно порахувати, де є автомобільні шляхи, де є залізничні шляхи, і де взагалі можливий перехід людей. Але не тільки. Є певні ділянки, які не пов’язані безпосередньо з переходами", - зазначив він.

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За словами Пристайка, очевидним кандидатом для відкриття нового КПВВ є Золоте, де з української сторони давно вже побудований КПВВ.

"У нас вже є позитивний досвід, наприклад, Чонгару. Там дійсно зроблена велика робота, КПВВ створено за високими стандартами. Ми можемо множити цей досвід, відкриваючи нові і нові пункти пропуску", - зазначив він.

Раніше Пристайко заявив, що перемир'я на Донбасі буде оголошено 20-21 грудня.