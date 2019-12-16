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16.12.19 11:26

Переможцем конкурсу на посаду глави НАЗК став прокурор Новіков

Комісія з відбору кандидатів на посаду глави Національного агентства з питань запобігання корупції визначила переможцем прокурора Департаменту нагляду за дотриманням законів Олександра Новікова.

Переможцем конкурсу на посаду глави НАЗК став прокурор Новіков

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив член комісії, експерт Ради Європи з питань антикорупції Тілман Хоппе в ході фінального засідання з відбору кандидатів.

"Після інтенсивних обговорень ми можемо вам зараз відкрити результати і назвати ім'я кандидата, якого підтримує комісія - це кандидат Новіков. Комісія оцінила його як кандидата, який найкраще відповідає критеріям, які прописані в закони про запобігання корупції", - сказав він.

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Рішення комісії було одноголосним. Далі кандидатура Новікова буде направлено ​​до Кабінету міністрів України.

Новіков - прокурор департаменту нагляду за додержанням законів Генпрокуратури.

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