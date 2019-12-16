Опубліковано текст законопроєкту Зеленського зі змінами до Конституції щодо децентралізації: Префекти, округи та місцеві референдуми

Як повідомляється на сайті парламенту, відповідний законопроєкт № 2598 зареєстрований у п'ятницю. Документ визначено як невідкладний до розгляду в парламенті, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Згідно з оприлюдненою в понеділок уранці на сайті парламенту пояснювальною запискою до законопроєкту, у документі запропоновано зміни щодо децентралізації держвлади, удосконалення територіальної організації влади та посилення конституційно-правового статусу місцевого самоврядування.

Так, змінюються окремі положення Конституції України щодо адміністративно-територіального устрою. Зокрема, пропонується запровадити такий перелік адміністративно-територіальних одиниць: громада, округ, область, Автономна Республіка Крим. У чинній редакції Конституції закріплений перелік конкретних назв усіх областей України.

Передбачається законодавче врегулювання питань адміністративно-територіального устрою України, зокрема порядку утворення, ліквідації, встановлення та зміни меж, найменування і перейменування громад, округів, областей, а також порядку їх утворення, найменування і перейменування та віднесення поселень (сіл, селищ, міст) до відповідної категорії. Закріплюється, що зміна їхніх меж, найменування і перейменування здійснюється з урахуванням думки місцевих жителів.

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Змінами до розділу XI "Місцеве самоврядування" пропонується закріплення місцевого самоврядування як права та спроможності громади вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції та законів України. При цьому громада визначається як первинний суб'єкт місцевого самоврядування та юридична особа.

На конституційному рівні закріплюється право громади на безпосереднє здійснення місцевого самоврядування шляхом виборів, місцевих референдумів, місцевих ініціатив та в інших формах, визначених законом. Передбачається утворення представницьких і виконавчих органів місцевого самоврядування. Такими органами є окружна, обласна рада, їхні виконкоми. Ці ради призначають і звільняють голову виконкому і за його поданням формують склад цього органу.

Пропонується на конституційному рівні визначити, що право голосу на виборах голови громади, депутатів ради громади мають дієздатні жителі відповідної громади, які постійно проживають на її території та досягли на день проведення виборів 18 років.

Передбачено також скорочення терміну повноважень голови громади, депутатів її ради, окружної та облрад, обраних на чергових виборах, який становитиме чотири роки. Обрання голови окружної та облрад відбувається на основі ротації. При цьому термін повноважень голови становить один рік.

Закріплюється матеріальна і фінансова основа місцевого самоврядування. Зокрема, визначається, що такою основою є земля, рухоме і нерухоме майно, природні ресурси, інші об'єкти, що є у комунальній власності громади; об'єкти спільної власності громад, що перебувають в управлінні окружних, обласних рад; місцеві податки і збори та інші доходи місцевих бюджетів.

Водночас пропонується визначити, що держава забезпечує співмірність фінансових ресурсів та обсягу повноважень органів місцевого самоврядування, визначених Конституцією та законами України, а зміна компетенції органу місцевого самоврядування здійснюється з одночасними відповідними змінами в розподілі фінресурсів.

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Розділ XI Конституції України також доповнюється положенням, відповідно до якого розмежування повноважень між органами місцевого самоврядування громад, округів, областей визначається законом на основі принципу субсидіарності.

"Разом з тим децентралізація не означає послаблення центральної влади в таких питаннях, як оборона, зовнішня політика, національна безпека, верховенство права, дотримання прав і свобод людини", - наголошується в пояснювальній записці.

Саме тому для адміністративного нагляду за додержанням Конституції та законів України органами місцевого самоврядування, координації діяльності територіальних органів центральних органів виконавчої влади та здійснення нагляду за додержанням ними Конституції і законів пропонується запровадити інститут префектів. Проєктом передбачається, що префекта призначає на посаду та звільняє з посади за поданням Кабінету Міністрів президент України.

"Префект зупиняє дію актів місцевого самоврядування з мотивів їх невідповідності Конституції або законів України з одночасним зверненням до суду", - наголошується в записці.

Крім того, законопроєктом передбачено, що в разі ухвалення головою громади, її радою, окружною, обласною радою акта, що не відповідає Конституції України та створює загрозу порушення державного суверенітету, територіальної цілісності чи загрозу національній безпеці, президент за поданням префекта зупиняє дію відповідного акта з одночасним зверненням до Конституційного Суду України, тимчасово зупиняє повноваження голови громади, складу такої ради і призначає тимчасового державного уповноваженого.

У разі визнання КС України акта голови або ради громади, окружної, обласної рад таким, що не відповідає Конституції, Верховна Рада за поданням президента достроково припиняє їхні повноваження та призначає позачергові вибори.

"Таким чином, пропоновані законопроєктом зміни відповідають європейським та міжнародним стандартам, враховують висновки і зауваження Венеціанської комісії та дадуть змогу забезпечити спроможність місцевого самоврядування і побудувати ефективну систему територіальної організації влади в Україні", - наголошується в пояснювальній записці.

































