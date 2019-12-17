"Насильство щодо членів нашої команди набуло системного характеру", - "Слуга народу" закликає правоохоронців відреагувати на побиття нардепа Ананченка

Про це йдеться в заяві, оприлюдненій на сторінці "Слуги народу" у соцмережі Фейсбук у понеділок вранці, передає Цензор.НЕТ.

"Погрози, залякування і насильство щодо членів нашої команди набули системного характеру. Це означає, що зміни, які ми втілюємо, – справжні, а не декоративні. Тому стара система чинить спротив так, як звикла ще з 90-х. Вони сподіваються, що зможуть знову грабувати країну, якщо ми відступимо. Але ми не здамося. Будемо боротися за краще майбутнє для України і втілювати програму змін, яку підтримали наші виборці. Закликаємо правоохоронні органи належним чином відреагувати на побиття нашого колеги Михайла Ананченка. Насильство щодо громадян за їхню громадянську позицію має суворо каратися, незалежно від того – це депутат чи активіст", - йдеться в заяві.

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