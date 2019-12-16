Недобудовані об'єкти "Укрбуду" доведе до кінця "Київміськбуд"

Про це на спільній пресконференції заявили генеральний директор ТОВ "Укрбуд Девелопмент" Олег Майборода і глава правління-президент ПАТ "ХК "Київміськбуд" Ігор Кушнір, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

Київміськбуд фактично бере будівельні активи Укрбуду. Йдеться про об'єкти, в які вже вкладені гроші близько 13 тисяч інвесторів.

З приводу термінів здачі будинків Кушнір точно не сказав, бо проблема тільки почала вирішуватися. За його словами, найближчим часом будуть здані перші 5 об'єктів (Харківський, Пектораль, Сонячна Рів'єра, Гармонія, Новомостицька), які вже практично готові.

При цьому йдеться тільки про 25 житлових комплексів. Промислові об'єкти Укрбуду Київміськбуд добудовувати не буде.

Кушнір зазначив, що можливі судові розгляди будуть вирішуватися в правовому полі.

Коментуючи попередню інформацію про те, що ці будинки будуть добудовані "Інтергал Будом", Кушнір зазначив, що оскільки Київміськбуд на 80% є державною компанією і має довіру, то за підтримкиКабміну і РНБО було вирішено, що об'єктами займеться саме ця компанія.

"Я сподіваюся, що інвестори нас почують і будуть дотримуватися спокою", - сказав Кушнір.

"Я дуже вдячний Ігорю Миколайовичу та його компанії за те, що вони підставили нам в цей складний кризовий час плече. З їхньою допомогою в результаті тримісячних непростих переговорів, за допомогою Кабміну і членів РНБО був знайдений вихід з Київміськбудом. На мій погляд, це найкращий варіант, тому що Київміськбуд користується колосальним рівнем довіри у всіх інвесторів і має всю матеріальну базу. Наше завдання - добудувати всі об'єкти", - підкреслив Майборода.

Як повідомлялося раніше, інвестори житлових комплексів корпорації "Укрбуд" 5 грудня звернулися до президента України Володимира Зеленського із закликом вплинути на ситуацію з припиненням будівництва їхніх будинків.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Об'єкти "Укрбуду" добудує "Київміськбуд", - Зеленський