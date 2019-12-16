Труна, похоронний вінок, КамАЗ землі, - Корнієнко заявив про залякування нардепів від "Слуги народу"

Про це повідомив перший заступник глави фракції Олександр Корнієнко, передає парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

"Це вже входить у систему. І ми хочемо звернутися до правоохоронних органів з проханням ретельніше ці всі випадки розслідувати і, можливо, є якийсь зв'язок між усіма цими нападами - і в стінах Верховної Ради, на жаль, і просто на територіях областей , там, де перебувають наші депутати", - сказав Корнієнко.

Він також зазначив, що "поширюється негативна кампанія тиску на депутатів щодо земельної реформи".

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"Я не думаю, що комусь із депутатів було б приємно у свою громадську приймальню отримати труну, похоронний вінок або КамАЗ землі ... Зрозуміло, що мета цієї кампанії - залякати депутатів, щоб вони навіть не думали робити ті реформи, які ми запланували, і які ми обов'язково зробимо", - сказав Корнієнко.

Він також зазначив, що побитий напередодні Ананченко "це не просто депутат, а один з керівників нашої партії" в Сумській області.