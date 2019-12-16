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16.12.19 13:24

Аграрії почали всеукраїнську акцію протесту проти продажу землі, завтра прийдуть під Раду, - Тимошенко

Голова партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко заявила, що аграрії почали всеукраїнську акцію протесту проти продажу землі.

Аграрії почали всеукраїнську акцію протесту проти продажу землі, завтра прийдуть під Раду, - Тимошенко

Про це вона сказала на брифінгу після погоджувальної ради, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Аграрії, а також профспілки України, розуміючи, що зараз вже дуже важко в парламенті зупинити процес розпродажу землі, вони вийшли й оголосили про початок всеукраїнського протесту проти продажу сільськогосподарської землі. Строго відповідно з 39 статтею Конституції України, сьогодні вранці аграрії заблокували майже 14 загальнонаціональних доріг, вони сьогодні закрили їх сільськогосподарською технікою і завтра вранці в Києві починається акція протесту, яка буде вимагати від президента і Верховної Ради певних кроків", - розповіла Тимошенко.

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Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що продаж землі іноземцям відкладуть до 2024 року.

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