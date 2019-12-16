Арахамія про справу Шеремета: Я чекаю, коли буде суд, знаю, що не всі докази були представлені під час брифінгу

Про це Арахамія розповів журналістам після погоджувальної ради, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Я чекаю, коли буде суд і у рамках судового процесу буде належним чином представлені всі докази. Мені відомо, що під час брифінгу далеко не всі докази були представлені. Тому, не маючи повної картини, важко просто зробити якісь висновки", - сказав Арахамія.

Він також вважає, що цей судовий процес має бути відкритим через резонансність.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Героїзм, навіть у захисті Батьківщини, не може давати преференцій перед кримінальним законодавством", - Разумков про розслідування вбивства Шеремета

Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

13 грудня суд відправив під цілодобовий домашній арешт Дугарь, підозрювану у справі про вбивство Шеремета.

Нагадаємо, Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.

Павло Шеремет - уродженець Білорусі. Він працював на телебаченні в Білорусі і Росії, в 1990-2000-х роках - завідувач білоруським бюро, а також керівник відділу спеціальних інформаційних проектів ОРТ, потім - "Першого каналу". Протягом останніх п'яти років жив у Києві, працював в інтернет-виданні "Українська правда", був ведучим на радіо "Вести". Також Шеремет був одним із засновників "Білоруського партизана".