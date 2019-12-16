Образи на адресу Зозулі схожі зі штампами російської пропаганди, - МЗС

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН", відповідний коментар надала прессекретарка МЗС України Катерина Зеленко.

"Рішуче засуджуємо прояви нетерпимості та словесні напади на адресу українського футболіста Романа Зозулі під час матчу між командами "Райо Вальєкано" і "Альбасете". Ганебні образи з боку т.зв. вболівальників є не лише надуманими та безпідставними, а й співзвучними зі штампами російської пропаганди. Любити свою країну та перейматися її долею – природня риса свідомого громадянина в цивілізованому світі", - сказано у повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Уболівальники зірвали матч другого дивізіону Іспанії, обзиваючи українського нападника Зозулю. Ла Ліга підтримала рішення судді зупинити матч у зв'язку з образами і погрозами на адресу футболіста. ВIДЕО

У МЗС висловили щиру підтримку Роману Зозулі.

"Віримо, що футбол, як універсальна мова для фанатів по всьому світу, залишатиметься важливим інструментом зі зміцнення миру, терпимості та взаєморозуміння, об’єднуючи людей крізь кордони, культури і політичні системи", - зазначили у МЗС.

Також МЗС закликало офіційну владу Іспанії та керівництво Королівської іспанської футбольної федерації належним чином відреагувати на інцидент з Романом Зозулею задля запобігання подібним неприпустимим проявам у майбутньому.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вболівальники зірвали матч другого дивізіону Іспанії, обзиваючи українського нападника Зозулю. Ла Ліга підтримала рішення судді зупинити матч у зв'язку з образами і погрозами на адресу футболіста. Фанати господарів наприкінці першого тайму почали викрикувати на адресу українця різні образи, основною тематикою яких стало гасло "Зозуля - нацист"



