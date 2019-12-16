В електронному реєстрі послуг у сфері будівництва виявили скрипт під назвою "Не світити", що дозволяє тимчасово приховувати документи від користувачів, - Федоров

Про це в Facebook повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає Цензор.НЕТ.

"Винахідливість корупціонерів необмежена. Їхню би кмітливість та на користь громадян. У минулу п'ятницю ми запустили перші 9 електронних послуг у сфері будівництва без чиновника. Лише за вихідні почато 19 будівництв та 6 об’єктів введено в експлуатацію онлайн. Уважно стежачи за першими послугами, ми виявили дивний факт — документи після автоматизованої перевірки реєструються в реєстрі автоматично, втім, вони не відображаються в публічній частині реєстру. Тобто публічно перевірити, що, наприклад, декларація зареєстрована, неможливо. Наші фахівці швидко перевірили цю ситуацію і знайшли в реєстрі будівництва дуже дивний скрипт з не менш дивною назвою "не світить", який приховував документи на строк до 10 днів залежно від різних параметрів, які вносилися явно не адміністратором системи. Такий собі "привіт-закладка" від попередників. І це повністю пояснює схему, коли раніше після подачі людьми документів з ними зв’язувалися сторонні особи і пропонували прискорити реєстрацію документів. Скрипт видалено!" - заявив міністр.

Також читайте: Мін'юст відкрив єдиний реєстр підприємців у повному обсязі

"На цьому тижні ми оприлюднимо реєстр будівництва у формі відкритих даних, щоб раз і назавжди зняти всі можливі маніпуляції і приховування даних. Це дозволить ЗМІ, бізнесу, громадськості легко перевіряти легітимність будь-якого будівництва, аналізувати забудовника, чи багато у нього довгобудів і порушень в минулому".