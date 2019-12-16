Реформа децентралізації Зеленського повертає Україну до авторитаризму, - Сюмар

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності", про це заявила нардепка Вікторія Сюмар.

"З’явився текст змін до Конституції в частині децентралізації. Федералізації нема. Зате є повернення в СРСР – "мережа смотрящіх" від Президента на всіх рівнях в регіонів – префектів, які можуть зупинити дію будь-якого акту місцевого самоврядування. А президент може скасувати як акт, так і зупинити повноваження обраного голови громади, складу ради громади, ради і т.д. За їх скаргою", – написала Сюмар.

Політик зазначила, що право парламенту визначати статус та устрій окремих регіонів несе значну загрозу унітарності України.

"І хоч федералізації немає, то є ось це: право Верховної Ради визначати устрій і правовий статус окремих адміністративно-територіальних одиниць, а це можливість наділяти їх ознаками автономій", – наголосила парламентар.

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За її словами, після впровадження наглядача президента з такими повноваженнями, громади, фактично, можна ліквідовувати.

"Вони будуть повністю залежними від президентської вертикалі. Це остаточно повертає Україну в президентську модель правління. Ще й доволі авторитарну", – підкреслила депутатка.

Нагадаємо, раніше Президент України Володимир Зеленський зареєстрував у Верховній Раді проєкт закону про внесення змін до Конституції країни щодо децентралізації влади.