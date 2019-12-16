"Немов остаточно виліз із болота, яке погано пахне": нардеп від СН Поляков подав заяву про вихід із партії. ДОКУМЕНТ

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив у своєму Telegram.

"Подав сьогодні заяву про вихід з партії СН. Насправді це вже просто формальність для мене, але потрібно було це зробити.

Я не можу бути в партії, де є кнопкодави, порохоботи, любителі рішалова і керівники, які в цьому замішані і все це покривають. Я йшов у політику як раз для боротьби зі старим режимом, а не для того, щоб стати його послідовником. І погода, і настрій сьогодні сонячні. Немов остаточно виліз із болота, яке погано пахне", - йдеться в повідомленні.

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До повідомлення Поляков прикріпив фото заяви на ім'я голови партії Олександра Корнієнка. Його датовано 16 грудня.

Нагадаємо раніше фракція "Слуга Народу" виключила Полякова зі своїх лав. Сам депутат заявив про те, що це пов'язано з його ініціативою зі збору підписів за відставку генерального прокурора Руслана Рябошапки, яка не увінчалася успіхом.