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16.12.19 15:30

Якщо це децентралізація, то я тоді - китайський льотчик, - Філатов про запропоновані Зеленським зміни до Конституції

Запропонований президентом України Володимиром Зеленським варіант змін до Конституції суттєво спрощує процедуру зміни території громад, областей та ін. Це відкриває можливість для маніпуляцій.

Якщо це децентралізація, то я тоді - китайський льотчик, - Філатов про запропоновані Зеленським зміни до Конституції

Про це на своїй сторінці в Фейсбуці написав мер Дніпра Борис Філатов, коментуючи внесений президентом України Володимиром Зеленським проєкт змін до Конституції щодо децентралізації, передає Цензор.НЕТ.

"Якщо це децентралізація, то я тоді - китайський льотчик. Щоб було зрозуміло, після таких змін до Конституції можна простою парламентською більшістю приєднати до Дніпра, наприклад селище Горького з однієї вулиці, і оголосити нові вибори в "новій територіальній громаді". А можна з Дніпра виключити, наприклад Таромське, зробити його новою громадою і знову ж оголосити нові вибори у новостворених громадах: Таромській і Дніпрі (без Таромського). А можна з Дніпра зробити 8 громад. Або 16. Або 32. Знову ж у турборежимі 226-ма голосами. А можна без змін до Конституції об'єднати Харківську та Львівську області, тільки тому, що в першій в облраду потрапили багато депутатів із "За життя", а в другій - з "Голосу". Або приєднати до Запоріжжя Місяць. Просто тому, що хочеться. ... Пекло", - заявив Філатов.

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Раніше був опублікований текст законопроєкту Зеленського зі змінами до Конституції щодо децентралізації: Префекти, округу та місцеві референдуми.

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