Верланов проштовхує законопроєкт 1210, щоб прикрити податкових мінімізаторів, - Яворський

Про це пише в блозі для "Цензор.НЕТ" директор Департаменту конкурентоспроможності бізнесу Федерації роботодавців України Олександр Яворський.

За його словами, розрахунок Мінфіном ресурсної бази без змін податкового законодавства означає, що плани надходжень будуть легко "виконуватися і перевиконуватиметься" податковою і митницею. "Можна буде звітувати, що #Нова податкова і #Нова митниця успішно працюють. Їхні керівники - успішні реформатори і державні менеджери. Ідеальна картина світу. Без зайвих зусиль. Тільки допомога законодавців", - йдеться в блозі.

"Виконання плану надходжень - прекрасний привід для бездіяльності у боротьбі з ухиленням від оподаткування. Мінфін задоволений, на мінімізацію податків "потрібними" суб'єктами можна поки закрити очі. Детінізації багатьох ринків - знову відкласти. Поле для корупції - безмежне", - застерігає експерт.

Як писали деякі ЗМІ, ініціатором скандального законопроєкту є Сергій Верланов, нинішній глава створеної Державної податкової служби.

Нагадаємо, 3 грудня законопроєкт №1210 "Проєкт Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення адміністрування податків, усунення технічних і логічних неузгодженостей в податковому законодавстві", авторства Данила Гетманцева, прийнятий в першому читанні.

Європейська бізнес асоціація заявила про те, що прийняття законопроєкту №1210 негативно відіб'ється не тільки на інвестиційному кліматі країни, а й призведе до скорочення доходів бюджету. А Спілка підприємців України закликав відкликати законопроєкт як такий, що шкодить розвитку бізнесу в країні.