Суд розблокував перехід частин ЗСУ на нову систему харчування, - Міноборони

"11 грудня, Шостим апеляційним адміністративним судом винесено постанову по справі, якою скасовано ухвалу Окружного адміністративного суду міста Києва від 02.08.2018 про відмову у скасуванні заходів забезпечення позову, а також скасовано заходи забезпечення адміністративного позову, встановлені ухвалою суду 16.07.2019", - йдеться в повідомленні Міноборони, передає Цензор.НЕТ

В оборонному відомстві відзначають, що предметом спору у даній справі є визнання протиправним та нечинним наказу Міністерства оборони України від 04 березня 2019 року № 90 "Про перехід військових частин (установ, закладів) Збройних Сил України на систему продовольчого забезпечення із застосуванням каталогу продуктів харчування у 2019 році".

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"В обґрунтування позовних вимог позивач зазначає, що зазначений вище наказ Міністерства оборони України містить ознаки регуляторного акту та регулює адміністративні відносини між Міністерством оборони України, як органом державної влади та господарюючими суб’єктами, як наслідком (на думку позивача) підлягає скасуванню, оскільки прийнятий з порушенням відповідної процедури (необхідної для регуляторних актів)", - нагадали в пресслужбі міністерства.