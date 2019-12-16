Першого заступника секретаря РНБО Коваля призначено відповідальним за територіальну оборону України (оновлено)

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Армія Inform".

На одній із закритих нарад РНБО було прийнято рішення призначити Коваля відповідальним за напрямок територіальної оборони.

"До 31 грудня має бути повністю закінчена ситуація, пов'язана з цим питанням. І ми розуміємо, що всі, хто сьогодні хочуть долучитися до територіальної оборони, всі добровольці, які хочуть взяти в цьому участь - будуть найближчим час залучені до цього питання", - заявив секретар РНБО Олексій Данілов.

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Зазначимо, сьогодні раніше в ЗМІ поширилася інформація про те, що відповідальним за територіальну оборону України призначили Сергія Кривоноса. Пізніше в редакцію Цензор.НЕТ звернулася пресслужба РНБО і пояснила, що секретар РНБО Данілов обмовився при представленні Коваля.