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16.12.19 18:45

Путін і Меркель у телефонній розмові обговорили транзит газу Україною і підсумки нормандського саміту

Президент Росії Володимир Путін і канцлер Німеччини Ангела Меркель у телефонній розмові обговорили транзит російського газу територією України і результати нормандського саміту.

Путін і Меркель у телефонній розмові обговорили транзит газу Україною і підсумки нормандського саміту

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Кремля.

"Порушено також актуальні для забезпечення енергобезпеки країн Євросоюзу питання співпраці в газовій галузі, зокрема в контексті перспектив транзиту російського природного газу територією України після 1 січня 2020 року і здійснення проєкту "Північний потік - 2", - йдеться в повідомленні.

Під час розмови дано позитивну оцінку підсумкам саміту в "нормандському форматі", що пройшов у Парижі 9 грудня, на якому узгоджено деякі кроки з реалізації мінського комплексу заходів, зазначили в Кремлі.

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