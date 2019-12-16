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16.12.19 17:34

Петиція до президента про позбавлення Медведчука звання заслуженого юриста України набрала необхідну кількість голосів

Петиція про позбавлення звання заслуженого юриста України депутата ОПЗЖ Віктора Медведчука набрала необхідну кількість голосів.

Петиція до президента про позбавлення Медведчука звання заслуженого юриста України набрала необхідну кількість голосів

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Офіційне інтернет-представництво президента України.

Петиція вимагає скасування указу президента №422/92 від 18.08.1992 в частині присвоєння Медведчуку звання "Заслужений юрист України".

Підставою для зняття звання є те, що, за висновком дослідження, Медведчук, будучи адвокатом поета Василя Стуса, порушив свій професійний обов'язок, фактично відмовившись захищати його в суді. Крім того, як нагадує автор, в 1985 році Медведчук так само "захищав" дисидента Миколи Кунцевича.

Станом на 16 грудня петиція набрала понад 25 тисяч підписів, тому має бути розглянута президентом.

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