Петиція до президента про позбавлення Медведчука звання заслуженого юриста України набрала необхідну кількість голосів

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Офіційне інтернет-представництво президента України.

Петиція вимагає скасування указу президента №422/92 від 18.08.1992 в частині присвоєння Медведчуку звання "Заслужений юрист України".

Підставою для зняття звання є те, що, за висновком дослідження, Медведчук, будучи адвокатом поета Василя Стуса, порушив свій професійний обов'язок, фактично відмовившись захищати його в суді. Крім того, як нагадує автор, в 1985 році Медведчук так само "захищав" дисидента Миколи Кунцевича.

Станом на 16 грудня петиція набрала понад 25 тисяч підписів, тому має бути розглянута президентом.

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