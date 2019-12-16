Поверхневе розмінування території арсеналу поблизу Калинівки завершено, - командир частини Батюк

Про це АрмияInform повідомив командир військової частини полковник Микола Батюк, інформує Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що знешкодження залишків вибухонебезпечних предметів, що не підлягають транспортуванню, закінчилося. Зараз на технічній території працює спеціальна група фахівців-саперів, яка проводить перевірку якості розмінування.

"Фахівці, що входять до складу групи, не брали участі в розмінуванні. Тобто це незалежна команда фахівців. Вони по квадратах перевіряють місцевість і дають висновки про якість проведеного розмінування", - розповів командир.

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Водночас полковник Микола Батюк зауважив, що планова утилізація пороху і боєприпасів, які вичерпали ресурс зберігання і непридатні до застосування, триватиме ще близько року. Їх утилізують згідно з планом, на спеціально обладнаних майданчиках.

Нагадуємо, 26 вересня 2017 року близько 22.00 в ДСНС надійшла інформація про вибухи боєприпасів на військових складах Міністерства оборони біля селища Калинівка. 27 вересня, було евакуйовано більш ніж 30 тисяч осіб. Військова прокуратура розслідує пожежу на артскладах ЗСУ в Калинівці за статтею "диверсія".

11 вересня на території військового арсеналу біля Калинівки зафіксовано 6 вибухів боєприпасів унаслідок займання сухої трави.

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