Україна більше не буде блокувати ексгумацію польських поховань, це питання гуманізму, - Дробович

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Прямий.

"Щодо блокування ексгумації поховань, я вважаю, що таке більше не повториться, бо це питання гуманізму і загальнолюдської поваги. Ми зі свого боку не перешкоджатимемо і, думаю, що Польща також не перешкоджатиме таким процесам. Якщо такі факти відбуватимуться, то тут треба залучати міжнародних посередників, але думаю, що таких фактів більше не буде", - сказав Дробович.

При цьому глава Українського інституту національної пам'яті підкреслив, що вандалізм із будь-якого боку неприпустимий.

"Акти вандалізму - це зазвичай провокації. І всім добре відомо, де сидять кінцеві бенефіціари цих провокацій. Тому ми хочемо у співпраці з правоохоронцями показувати цих людей, щоб було зрозуміло, що це не хуліганство, а навмисні спроби поширити ворожнечу між народами", - пояснив він.

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Також директор УІНП заявив про готовність Києва "піти на співпрацю у всьому, що лежить у площині історичних фактів, а не історичних оцінок".

"Я б хотів, щоб нарешті, був випущений спільний українсько-польський підручник. Я думаю, ми його створимо, так чи інакше, за участю Інституту нацпам'яті Польщі, або без нього", - додав він.

Нагадуємо, наприкінці 2017 року Український інститут національної пам'яті ініціював мораторій на ексгумацію поляків в Україні у зв'язку з актами вандалізму стосовно пам'ятників і пам'ятних знаків на українських могилах у Польщі, зокрема через демонтаж українського пам'ятника в с.Грушовичі (Польща).

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