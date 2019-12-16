Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
16.12.19 18:51

Ворог від початку доби 16 грудня обстріляв наші позиції двічі, втрат немає, - штаб ООС

Упродовж цієї доби збройні формування Російської Федерації двічі порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші підрозділи із заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також із гранатометів різних систем, крупнокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї.

Ворог від початку доби 16 грудня обстріляв наші позиції двічі, втрат немає, - штаб ООС

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.

У вечірньому зведенні зазначається: "Один обстріл позицій українських захисників зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ":

неподалік Кримського - з мінометів калібру 82 мм було випущено 20 мін;

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські окупаційні війська вчинили один обстріл:

Читайте також: Від початку поточної доби ворожих обстрілів на Донбасі не зафіксовано, - Міноборони

поблизу Верхньоторецька - з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї.

Сьогодні, 16 грудня, внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає".

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100