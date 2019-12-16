Деяких свідків у справі про вбивство Шеремета почали залякувати, - адвокат Дугарь Коломієць

Про це він написав у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Щодо Яни Дугарь, друзі, не викладайте у відкритий доступ інформацію, кого, коли Яна лікувала, з ким була і т.д. Деяких свідків почали залякувати. Не робіть шкоди справі", - написав Коломієць.
Він додав, що захист зібрав достатньо доказів непричетності Дугар до злочину, які залишилося лише задокументувати.
Адвокат упевнений, що жодного з трьох підозрюваних не звільнять з-під варти або домашнього арешту швидко, адже прокурори нібито не мають наміру подавати клопотання про зміну запобіжного заходу раніше необхідного терміну.
"Але можуть активно перешкоджати збирати докази вчинення ними злочину передбаченого ч.2 ст. 372 КК (притягнення завідомо невинної до відповідальності), а саме це ми, як захист, повинні робити і робимо", - додав Коломієць.
Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.
13 грудня суд відправив під цілодобовий домашній арешт Дугарь, підозрювану у справі про вбивство Шеремета.
Нагадаємо, Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.
Павло Шеремет - уродженець Білорусі. Він працював на телебаченні в Білорусі і Росії, в 1990-2000-х роках - завідувач білоруським бюро, а також керівник відділу спеціальних інформаційних проектів ОРТ, потім - "Першого каналу". Протягом останніх п'яти років жив у Києві, працював в інтернет-виданні "Українська правда", був ведучим на радіо "Вести". Також Шеремет був одним із засновників "Білоруського партизана".