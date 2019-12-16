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16.12.19 19:07

Зеленський висловив підтримку українському футболісту Зозулі, якого в Іспанії образили фанати команди-суперника

Президент України Володимир Зеленський висловив підтримку українському футболісту Роману Зозулі у зв'язку з образами з боку фанатів під час матчу другого дивізіону в Іспанії.

Зеленський висловив підтримку українському футболісту Зозулі, якого в Іспанії образили фанати команди-суперника

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Зеленського в Фейсбук.

"Роман Зозуля, тебе підтримує не тільки твоя команда, тебе підтримує вся Україна! Ти не тільки класний футболіст, ти справжній патріот, який любить свою країну і допомагає нашим військовим. Ми з тобою! Тисну руку!" - написав президент.

Нагадуємо, матч другого дивізіону Іспанії між ФК "Райо Вальєкано" і "Альбасете" 15 грудня було зупинено після першого тайму у зв'язку з образами на адресу форварда "Альбасете" українця Романа Зозулі. Фанати ФК "Райо Вальєкано" наприкінці першого тайму почали викрикувати на адресу українського футболіста "nazi" (нацист). Через це клуб "Альбасете" відмовився виходити на другий тайм.

Зеленський висловив підтримку українському футболісту Зозулі, якого в Іспанії образили фанати команди-суперника 01

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