Висновки фахівців, які робили експертизи у справі вбивства Шеремета, суперечать один одному, - "Слідство.Інфо". ВIДЕО

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в розслідуванні Слідство.Інфо.

У тексті на Фейсбук-сторінці редакції зазначається: "Обґрунтовані сумніви. Поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Основний аргумент правоохоронців - експертиза. Вона нібито доводить, що підозрювані та особи, зафіксовані на камерах спостереження, - одні й ті ж люди.

Ми ретельно вивчили цю експертизу і виявили: висновки фахівців суперечать один одному. Більш того - дослідження британського експерта, на авторитет якого посилається Аваков, взагалі ставить під сумнів результати розслідування. Однак, ця експертиза взагалі не увійшла до фінального звіту поліції.

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Як думаєте, можна, спираючись на такі неоднозначні висновки, оголошувати підозру у вбивстві?"

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Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

13 грудня суд відправив під цілодобовий домашній арешт Дугарь, підозрювану у справі про вбивство Шеремета.

Нагадаємо, Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.

Павло Шеремет - уродженець Білорусі. Він працював на телебаченні в Білорусі і Росії, в 1990-2000-х роках - завідувач білоруським бюро, а також керівник відділу спеціальних інформаційних проектів ОРТ, потім - "Першого каналу". Протягом останніх п'яти років жив у Києві, працював в інтернет-виданні "Українська правда", був ведучим на радіо "Вести". Також Шеремет був одним із засновників "Білоруського партизана".