Висновки фахівців, які робили експертизи у справі вбивства Шеремета, суперечать один одному, - "Слідство.Інфо". ВIДЕО

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в розслідуванні Слідство.Інфо.
У тексті на Фейсбук-сторінці редакції зазначається: "Обґрунтовані сумніви. Поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Основний аргумент правоохоронців - експертиза. Вона нібито доводить, що підозрювані та особи, зафіксовані на камерах спостереження, - одні й ті ж люди.
Ми ретельно вивчили цю експертизу і виявили: висновки фахівців суперечать один одному. Більш того - дослідження британського експерта, на авторитет якого посилається Аваков, взагалі ставить під сумнів результати розслідування. Однак, ця експертиза взагалі не увійшла до фінального звіту поліції.
Як думаєте, можна, спираючись на такі неоднозначні висновки, оголошувати підозру у вбивстві?"
Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.
13 грудня суд відправив під цілодобовий домашній арешт Дугарь, підозрювану у справі про вбивство Шеремета.
Нагадаємо, Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.
Павло Шеремет - уродженець Білорусі. Він працював на телебаченні в Білорусі і Росії, в 1990-2000-х роках - завідувач білоруським бюро, а також керівник відділу спеціальних інформаційних проектів ОРТ, потім - "Першого каналу". Протягом останніх п'яти років жив у Києві, працював в інтернет-виданні "Українська правда", був ведучим на радіо "Вести". Також Шеремет був одним із засновників "Білоруського партизана".