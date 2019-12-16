Верховний суд України залишив у силі призупинення перейменування УПЦ (МП)

Як повідомляється в Єдиному державному реєстрі судових рішень, відповідну постанову суд ухвалив за результатами засідання 11 грудня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Колегія суддів погоджується з висновками судів попередніх інстанцій, які встановили, що застосування заходів забезпечення цього позову шляхом заборони вчинення всім уповноваженим реєстраційним органам будь-яких реєстраційних дій щодо відомостей в ЄДР про Київську Митрополію УПЦ та її структурні релігійні організації до вирішення даного спору по суті заявлених позовних вимог є доцільним та необхідним, оскільки невжиття таких заходів може істотно ускладнити чи взагалі унеможливити виконання рішення суду, у разі задоволення позовних вимог, та ускладнити ефективний захист і поновлення прав та інтересів позивача, за захистом яких він звернувся до суду", - йдеться в обґрунтуванні позиції суду.

При цьому наголошується, що доводи касаційної скарги не спростовують зазначених висновків суду і зводяться до переоцінки встановлених судами першої та апеляційної інстанції обставин.

Постанова набуває законної сили з дня її ухвалення та оскарженню не підлягає.

Як повідомлялося, Верховна Рада 20 грудня 2018 року ухвалила закон, що зобов'язує УПЦ (МП) у своїй назві зазначити приналежність до Російської православної церкви. 22 грудня 2018 року президент України Петро Порошенко підписав відповідний закон.

Документ передбачає, що релігійна організація, яка входить до структури релігійної організації з центром у державі, що вчинила військову агресію проти України та тимчасово окупувала її територію, зобов'язана в назві відображати приналежність до такого центру за межами країни. Вона буде зобов'язана у своїй статутній назві повністю зазначати назву тієї організації, частиною якої вона є і центр якої розташований за межами України, з допустимим додаванням слів "в Україні".

Згідно із законом, якщо протягом чотирьох місяців церква з центром у РФ не подасть на реєстрацію зміни до статуту про перейменування, її статут у цій частині втратить чинність.

Мінкультури здійснило релігієзнавчу експертизу та оприлюднило перелік релігійних організацій, які мають внести зміни до своєї назви та статуту, зазначивши серед них і УПЦ (МП).

В УПЦ (МП) заявили, що вони не підпадають під закон, який зобов'язує релігійні організації зазначати в назві свій релігійний центр, якщо такий розташований у країні-агресорі. Згідно з позицією УПЦ (МП), їхній адміністративний центр розташований не в Москві, а в Києві, а зв'язок із Москвою у них лише духовний.

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22 квітня 2019 року Окружний адміністративний суд Києва задовольнив заяву Київської митрополії УПЦ (МП) про забезпечення позову у справі про скасування наказу Мінкультури України, згідно з яким Київська митрополія УПЦ (МП) має внести зміни у свою назву.

Згодом Мінкультури подало апеляцію на це рішення суду. Але 22 липня рішення Окружного адмінсуду було підтверджено постановою Шостого апеляційного адміністративного суду.

У відповідь на це Міністерство культури України звернулася до Верховного Суду з касаційною скаргою, в якій просить скасувати ці рішення судів й ухвалити нове рішення, яким у задоволенні клопотання про забезпечення позову відмовити. Касаційну скаргу було аргументовано тим, що порядок скасування реєстраційних дій щодо релігійних організацій визначено законодавством і суб'єкти державної реєстрації не можуть здійснювати такі дії.

У листопаді перший заступник міністра культури України Світлана Фоменко заявила, що міністерство найближчим часом має намір активізуватися щодо вирішення питання про перейменування УПЦ (МП), не уточнивши, яких саме заходів має намір вжити відомство.

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