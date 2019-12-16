Пропагандиста російського НТВ не пустили в Україну, - Держприкордонслужба

Про це повідомив прессекретар Державної прикордонної служби Андрій Демченко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Йдеться про Олексія Чеботарьова, який прибув до Києва рейсом із Мінська сьогодні після обіду.

"Під час паспортного контролю він вказав, що є представником телеканалу НТВ. Водночас він не зміг підтвердити мету своєї поїздки в Україну. Крім того, цей телеканал є в санкційних списках Ради національної безпеки та оборони. З урахуванням усіх цих обставин, даній особі було відмовлено у в'їзді в Україну", - розповів Демченко.

Він також нагадав, що раніше у в'їзді в країну було відмовлено двом співробітникам НТВ, зокрема, у зв'язку з тим, що вони незаконно відвідували окуповані території Криму і Донбасу.

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