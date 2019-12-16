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16.12.19 20:34

Українського воїна Сергія Михальчука, який загинув на Донбасі, поховають в Харкові 18 грудня

У середу, 18 грудня, в місті Харків о 12.00 на Алеї Героїв 18-го кладовища (пр. Юрія Гагаріна, 362) поховають українського воїна Сергія Олександровича Михальчука.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Сергій Михальчук, 1998 року народження, уродженець села Великі Проходи Дергачівського району Харківської області, молодший сержант, військовослужбовець 4-ї бригади оперативного призначення Національної Гвардії України (бригади швидкого реагування), який загинув 14 грудня в районі Світлодарської дуги внаслідок смертельних поранень, що їх зазнав під час артилерійського обстрілу, прикривши своїм тілом бойового побратима.

Завтра, 17 грудня, Сергія Михальчука привезуть у рідне село, де з ним попрощаються в місцевій церкві родичі і знайомі.

У нього залишилися батьки і брат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 14 грудня на Донбасі, прикривши побратима від розриву російської міни, загинув воїн Нацгвардії Сергій Михальчук. ФОТО

Українського воїна Сергія Михальчука, який загинув на Донбасі, поховають в Харкові 18 грудня 01

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