Зеленський прибув до Азербайджану з офіційним візитом

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

В рамках візиту заплановано зустріч із президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим, а також переговори у розширеному форматі. За результатами переговорів очікується підписання міжвідомчих і міжрегіональних українсько-азербайджанських документів і зустріч зі ЗМІ.

Крім того, Зеленський зустрінеться з прем'єр-міністром Азербайджану Алі Асадовим.

Також президенти України і Азербайджану візьмуть участь у роботі Українсько-азербайджанського бізнес-форуму.

Зеленський разом із дружиною Оленою планує відвідати Український культурно-освітній центр Бакинського слов'янського університету і зустрітися з представниками української громади в Азербайджані.