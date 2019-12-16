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16.12.19 20:37

Зеленський прибув до Азербайджану з офіційним візитом

Президент України Володимир Зеленський прибув з офіційним візитом до Азербайджанської Республіки.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Зеленський прибув до Азербайджану з офіційним візитом 01

В рамках візиту заплановано зустріч із президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим, а також переговори у розширеному форматі. За результатами переговорів очікується підписання міжвідомчих і міжрегіональних українсько-азербайджанських документів і зустріч зі ЗМІ.

Крім того, Зеленський зустрінеться з прем'єр-міністром Азербайджану Алі Асадовим.

Також президенти України і Азербайджану візьмуть участь у роботі Українсько-азербайджанського бізнес-форуму.

Зеленський разом із дружиною Оленою планує відвідати Український культурно-освітній центр Бакинського слов'янського університету і зустрітися з представниками української громади в Азербайджані.

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