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16.12.19 20:53

Віце-прем'єр Кулеба обговорив із заступником держсекретаря США Гейлом дії після Нормандського саміту, - Ортагус

Кроки, які необхідно зробити після Нормандського саміту, обговорив віце-прем'єр-міністр України Дмитро Кулеба на зустрічі в Держдепі.

Віце-прем'єр Кулеба обговорив із заступником держсекретаря США Гейлом дії після Нормандського саміту, - Ортагус

Про це повідомила в Twitter прессекретарка Держдепу Морган Ортагус, інформує Цензор.НЕТ.

За її словами, зустріч Кулеби із заступником Держсекретаря США Девідом Гейлом відбулась 13 грудня у Вашингтоні.

"Заступник держсекретаря Гейл підкреслив непохитну підтримку Сполучених Штатів територіальної цілісності і суверенітету України перед обличчям триваючої російської агресії", - йдеться в повідомленні.

Заступник держсекретаря Гейл і віце-прем'єр-міністр Кулеба обговорили кроки, які повинні відбутися після зустрічі в нормандському форматі від 9 грудня, а також важливість продовження прогресу щодо втілення реформ для забезпечення успіху України.

Віце-премєр Кулеба обговорив із заступником держсекретаря США Гейлом дії після Нормандського саміту, - Ортагус 01

Нагадаємо, 9 грудня в Парижі відбувся саміт лідерів нормандської четвірки - президента України Володимира Зеленського, президента Франції Еммануеля Макрона, президента РФ Володимира Путіна і федерального канцлера ФРН Ангели Меркель.

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