У ДМС відмовилися повідомити, чи депортувала Україна громадянина Азербайджану Ісаєва

Позицію відомства Громадському радіо озвучила заступник начальника відділу Управління комунікацій та електронних сервісів ДМС Інна Ганенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Відповідно до Закону про захист персональних даних, ми не маємо права коментувати інформацію про осіб, які зверталися до міграційної служби. Тому підтвердити або спростувати факт, який вас цікавить, зокрема, примусового видворення цієї особи, не можу", - сказала Інна Ганенко.

Нагадаємо, напередодні про видачу Україні Ельвіна Ісаєва заявила Державна міграційна служба Азербайджану. Згідно з цими даними, 12 грудня Україна депортувала Ісаєва.