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16.12.19 22:59

ДСНС передадуть 31 аварійно-рятувальний автомобіль для роботи на місці ДТП, - Криклій. ФОТО

16 грудня 2019 року, Укрінфрапроект отримав 31 спеціальну аварійно-рятувальну машину. Автомобілі закуплені в рамках Державної програми підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на період до 2020 року. Спеціальний транспорт буде передано ДСНС.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

ДСНС передадуть 31 аварійно-рятувальний автомобіль для роботи на місці ДТП, - Криклій 01

Автомобілі призначені для забезпечення дій рятувальників під час проведення першочергових аварійно-рятувальних робіт, ліквідації наслідків дорожньо-транспортних пригод, заходів щодо пошуку постраждалих та надання їм домедичної допомоги, організації зв’язку та оповіщення під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

"Протишокові заходи, проведені в перші години після травми, забезпечують зниження смертності на 25-30%. За даними ВООЗ, з числа тих, хто загинув, 20% могли бути врятовані, якщо б медична допомога їм була надана відразу ж на місці пригоди. Смертність серед тих, хто отримав травму, підвищується на 0,5% за кожну годину відстрочення хірургічного втручання. Тому для рятувальників, які працюють на місці ДТП, важливо вчасно забезпечити пошук постраждалих та надання їм домедичної допомоги", - сказав міністр інфраструктури Владислав Криклій.

ДСНС передадуть 31 аварійно-рятувальний автомобіль для роботи на місці ДТП, - Криклій 02

Базове шасі автівок - Ford Ranger. Комплектація: гідравлічне аварійно-рятувальне обладнання (різак, розжим, домкрат), пневматичне аварійно-рятувальне обладнання (пневматичні подушки), первинні засоби пожежогасіння, системи стабілізації пошкоджених транспортних засобів, аварійно-рятувальні засоби малої механізації, шанцевий інструмент, засоби зв'язку, навігації та оповіщення, освітлювальна установка, аварійно-сигнальні ліхтарі, рятувальна платформа, допоміжне обладнання.

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