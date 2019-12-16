Для мене націоналізм - це одне ціле з патріотизмом, - Лерос. ВIДЕО

Про це він заявив в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

Лерос зазначив: "Для мене націоналізм - це одне ціле з патріотизмом. Просто слово "націоналіст" почали з часом асоціювати, це ще з часів Януковича почалося, з лисими скінхедами в бомбері зі свастикою на лобі і на шиї. Ні!

Націоналізм - це патріотизм. 95% французів - націоналісти, якщо не всі 100%. Але при цьому там живуть люди з абсолютно різних країн. Я вважаю, що кожен патріот своєї країни повинен бути націоналістом. Це здоровий націоналізм, ти - патріот своєї країни".

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