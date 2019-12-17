Розбираємося, чому "Укргазвидобування", попри значні вкладення, не збільшує обсяги видобутку газу, - Гончарук

Про це прем'єр сказав в ефірі телеканалу ICTV, повідомляє Цензор.НЕТ.

"У нас є велика державна компанія "Укргазвидобування". Якщо ми подивимося на її роботу за останні роки, то побачимо, що туди було витрачено дуже багато коштів, щоб добувати більше, а цього не сталося. Очікування були значно більші, але вони зазнали краху.

Чому так сталося, ми зараз розбираємося і намагаємося отримати відповідь, чи це просто помилка чиясь, або просто менеджмент, керівництво цієї компанії поводилося неправильно, або там був якийсь умисел і ми прийдемо до висновку про те, що це наслідок якогось умисного негативного впливу", - сказав Гончарук.

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За його словами, Україна мала видобувати значно більше за ці роки, ніж це вдається зараз. Видобувається приблизно дві третини з того обсягу, який споживається.

Водночас, коментуючи обсяги видобутку державною компанією, Гончарук звернув увагу на те, що у приватних компаній видобуток постійно зростає. "А це означає що потрібно створювати ринок", - переконаний він.