Ми хочемо зробити приватні СІЗО, але приватизації в'язниць не буде, - Малюська

Про це він сказав в ефірі програми "Свобода слова" на ICTV, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми хочемо зробити приватні СІЗО, приватні тюрми – ні. Коротко чому ні, тому що це бізнес, великий бізнес. І з’являється такий бізнес, який зацікавлений у тому, щоб людей у тюрмах було більше. Вони не зацікавлені в тому, щоб людей перевиховувати, щоб людей відправляти на волю, щоб застосовувати інші, дешевші способи покарання... Тюрма - це дуже дорого. Вони хочуть, щоб якомога більше людей потрапляли в тюрми, і вони лобіюють. Це трапилося в США, це трапилося у Великій Британії. І порівняйте кількість ув’язнених у штатах і Великій Британії з, наприклад, країнами Північної Європи, де цього немає. Відповідно, ні, ми не підемо на приватизацію тюрем. Ми підемо на приватизацію СІЗО. І в нас дійсно з’являться приватні СІЗО – це слідчі ізолятори, де особи утримуються до вироку суду", - сказав Малюська.

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На уточнення журналіста, хто платитиме власникам СІЗО за утримання підозрюваних – держава чи сам підозрюваний, котрий там перебуватиме, міністр відповів: "Якщо це підвищені умови комфорту, мають платити ті особи, які хочуть перебувати в умовах підвищеного комфорту. Це нам забезпечить додаткові кошти для того, щоб забезпечити якісніші умови для тих, хто перебуває там безкоштовно".

"На жаль, бюджет обмежений. Осіб, які перебувають у СІЗО, багато - понад 16 тисяч. У нас є багато незахищених верств населення – пенсіонери, вчителі, лікарі- є куди витрачати кошти. Ми спробуємо якось вписатися в чинні бюджети, щоб, з одного боку, додатково заробити, а з іншого боку – забезпечити кращі умови для як наших працівників, які працюють в тюрмах, СІЗО, так і для тих, хто там перебуває вимушено", - зазначив Малюська.