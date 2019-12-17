Системного рейдерства в Україні вже немає, - Малюська

Про це він повідомив в ефірі програми "Сніданок з 1+1", передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНН.

"У нас є величезний план, який вже здебільшого реалізований, як побороти рейдерство в країні. На системному рівні, коли цілі бізнеси займалися рейдерством, його вже немає. Це зараз поодинокі випадки. І, крім того, рейдерство великих підприємств уже зупинено, тому що це вкрай дорого і ми це відразу зупиняємо", - сказав Малюська.

Нагадаємо, Верховна Рада України прийняла в цілому проєкт закону №0858 щодо протидії рейдерству.

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