Ми хочемо створити правила, за якими у зловмисників не буде шансів нашкодити банківській системі, - Гончарук щодо законопроєкту про неповернення "Приватбанку"

Кабінет Міністрів України не подає до Верховної Ради проєкти законів, спрямовані проти певних осіб або бізнесменів, заявив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук в ефірі каналу ICTV увечері 16 грудня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.

"Ми не рекомендуємо і не подаємо до Верховної Ради якихось законів, які спрямовані проти конкретних осіб або проти конкретних банків, тому це не зовсім так", – заявив він, коментуючи статтю ZN.ua про те, що із законопроєкту про діяльність банківської системи, який уряд подав у Верховну Раду, нібито прибрали норму про відповідальність власників неплатоспроможних банків.

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На думку Гончарука, цей проєкт закону захищає українських платників податків.



"Дуже часто, коли банки або виводяться із системи, або визнаються неплатоспроможними, то ризик їх повернення назад через судове рішення може дестабілізувати систему. Закон спрямований саме на те, щоб унеможливити такі дуже шкідливі для економіки фактори", – додав він.



Прем'єр підкреслив, що законопроєкт стосується не тільки націоналізованого "ПриватБанку".



"Десятки банків свого часу було виведено з ринку через те, що їхні власники або їхній менеджмент поводили себе неадекватно... Ми хочемо створити правила, за якими в усіх зловмисників не буде жодного шансу завдати шкоди банківській системі чи інтересам українців", – підсумував Гончарук.