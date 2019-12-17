Діагностика податкової системи почнеться в січні, - Маркарова

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це під час ефіру "Свободи слова" на телеканалі ICTV розповіла міністерка фінансів Оксана Маркарова.

"З січня місяця ми невеликою, але професійною робочою групою з Міністерства економіки, Міністерства фінансів, профільними міністерствами, а також з запрошених експертів бізнес-середовища, проведемо дуже структуровану діагностику нашої податкової системи. В результаті цієї діагностики ми вийдемо на пропозиції для податкової реформи, яку надалі будемо обговорювати з бізнесом", - сказала очільниця Мінфіну.

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Міністерка також висловила сподівання, що у разі схвалення реформи бізнесом, вона має бути ухваленою до липня 2020 року, аби запрацювати вже з 2021 року.