Держпраці не помічала борги із зарплати на "Енергосталі", а після мого візиту дивним чином "прозріла", - Милованов. ДОКУМЕНТ

Про це на своїй сторінці в фейсбуці написав міністр економічного розвитку, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов, передає Цензор.НЕТ.

"Скандал на Енергосталі. Харків. Продовження. Роль Держпраці. 5 грудня 2019 року я відвідав Енергосталь і жахнувся від рівня цинізму керівника підприємства Сталінського, якого ми звільнили з посади директора. Він швидко "поновився" через заочне рішення суду і без наказу міністерства незаконно повернувся на підприємство. Ситуація не те, що дивна, а геть за рамками розумного - два керівники одночасно", - розповів міністр.

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"І це ще не все. Від міністерства тривалий час приховували величезну заборгованість з виплати заробітних плат працівникам. Кажуть, це робиться для штучного банкрутства підприємства. Щоб віджати нерухомість в центрі міста. Сталінський провернув таку схему - укриття від міністерства справжнього фінансового стану - шляхом підробки документів. Приховати таку інформацію НЕМОЖЛИВО без сприяння Державної служби праці. Бо Держпраці мала знайти при перевірках заборгованості у зарплаті. Це легко. Бо новопризначений директор це побачив зразу. І тут, якимось дивним чином, Головне управління Держслужби праці у Харківській області "прозріло" і побачило частину заборгованості з 2018 року по заробітній платі.11 грудня, уже після мого візиту на Енергосталь, до міністерства надходить лист від 12 листопада 2019 року. Тобто на місяць пізніше. Чітко після мого візиту. Від Держпраці. Про заборгованість. Совпадение? Ну, що ж - будемо далі спонукати державні органи "не забувати" вчасно виконувати свої прямі обов‘язки", - резюмував Милованов.





