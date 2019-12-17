Рада сьогодні розгляне законопроєкти про ТСК, Пласт і реалізацію скасування недоторканності нардепів

Верховна Рада планує розглянути ряд законопроєктів у першому читанні, зокрема: проєкт Закону "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення структури управління у сфері державної податкової та митної політики", №2419; проєкт Закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення залучення інвестицій та запровадження нових фінансових інструментів", №2284, 2284-1; проєкт Закону "Про внутрішній водний транспорт", №1182, 1182-1, 1182-2, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт ВР.

Повторно, з пропозиціями Президента України, планується розглянути закони України: "Про тимчасові слідчі комісії і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України", №0979 і "Про державне визнання і підтримку Пласту - Національної скаутської організації України", № 0976.

Згідно з порядком денним, до розгляду у другому читанні заплановані законопроєкти, серед яких: проєкт Закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з метою приведення у відповідність до Закону України "Про внесення змін до статті 80 Конституції України щодо недоторканності народних депутатів України", № 2237; проєкт Закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти", № 2299; проєкт Закону "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України (щодо покращення адміністрування акцизного податку)", № 2317; проєкт Закону "Про внесення змін до Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність", № 0898.

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Цього дня Верховна Рада планує розглянути ряд постанов, серед яких про ратифікацію міжнародних угод.

Сьогодні повинен бути розглянутий законопроєкт про тимчасові слідчі та спеціальні комісій Ради, який раніше був прийнятий попереднім скликанням Ради і повернутий до парламенту з вето президента.

Ще один законопроєкт, на який наклав вето Зеленський - про держпідтримку скаутської організації Пласт, - також може бути розглянуто сьогодні.