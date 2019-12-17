Навчання з бойовою стрільбою на Приазов'ї: армійці тренуються і вдень, і вночі, відпрацьовуючи нестандартні бойові ситуації. ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС в Facebook.

На одному з полігонів бойової підготовки Приазов’я підрозділи артилерії підтримки оперативно-тактичного угруповання "Схід" виконують вогневі завдання та вдосконалюють свою майстерність під час тактико-спеціальних навчань з бойовою стрільбою.





За словами офіцера групи бойового застосування ракетних військ та артилерії ОТУ "Схід", армійці відпрацьовують ведення вогню із закритих позицій, враховуючи зміну оперативної обстановки.

"Під час навчань основна увага приділяється питанням виконання, як нормативів з бойової роботи розрахунків, так і підрозділу в цілому. Зокрема, оцінюються навчальні питання з визначення орієнтирів, заняття позиції та її інженерному обладнанню, ведення вогню з підтримки дій своїх підрозділів, а також швидкому реагуванню на переміщення об’єктів ураження під час бою. Корегування дій розрахунків відбувається за допомогою радіолокаційних станцій", - зазначив офіцер командування.

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Як повідомив заступник командира мінометного взводу, під час ведення бойових дій , особливо в умовах поганої видимості ці станції можуть корегувати як влучання та розриви своїх мінометів, так і відстежувати артилерійський вогонь противника.

Варто зазначити, що тренування військових відбуваються, як у день так і вночі з відтворенням нестандартних бойових ситуацій.









Фото: пресцентр ОС/Facebook