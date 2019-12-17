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17.12.19 10:04

Навчання з бойовою стрільбою на Приазов'ї: армійці тренуються і вдень, і вночі, відпрацьовуючи нестандартні бойові ситуації. ФОТОрепортаж

На Приазов'ї тривають тактико-спеціальні навчання з бойовою стрільбою.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС в Facebook.

На одному з полігонів бойової підготовки Приазов’я підрозділи артилерії підтримки оперативно-тактичного угруповання "Схід" виконують вогневі завдання та вдосконалюють свою майстерність під час тактико-спеціальних навчань з бойовою стрільбою.

Навчання з бойовою стрільбою на Приазовї: армійці тренуються і вдень, і вночі, відпрацьовуючи нестандартні бойові ситуації 01

За словами офіцера групи бойового застосування ракетних військ та артилерії ОТУ "Схід", армійці відпрацьовують ведення вогню із закритих позицій, враховуючи зміну оперативної обстановки.

Навчання з бойовою стрільбою на Приазовї: армійці тренуються і вдень, і вночі, відпрацьовуючи нестандартні бойові ситуації 02

"Під час навчань основна увага приділяється питанням виконання, як нормативів з бойової роботи розрахунків, так і підрозділу в цілому. Зокрема, оцінюються навчальні питання з визначення орієнтирів, заняття позиції та її інженерному обладнанню, ведення вогню з підтримки дій своїх підрозділів, а також швидкому реагуванню на переміщення об’єктів ураження під час бою. Корегування дій розрахунків відбувається за допомогою радіолокаційних станцій", - зазначив офіцер командування.

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Навчання з бойовою стрільбою на Приазовї: армійці тренуються і вдень, і вночі, відпрацьовуючи нестандартні бойові ситуації 03

Як повідомив заступник командира мінометного взводу, під час ведення бойових дій , особливо в умовах поганої видимості ці станції можуть корегувати як влучання та розриви своїх мінометів, так і відстежувати артилерійський вогонь противника.

Навчання з бойовою стрільбою на Приазовї: армійці тренуються і вдень, і вночі, відпрацьовуючи нестандартні бойові ситуації 04

Варто зазначити, що тренування військових відбуваються, як у день так і вночі з відтворенням нестандартних бойових ситуацій.

Навчання з бойовою стрільбою на Приазовї: армійці тренуються і вдень, і вночі, відпрацьовуючи нестандартні бойові ситуації 05
Навчання з бойовою стрільбою на Приазовї: армійці тренуються і вдень, і вночі, відпрацьовуючи нестандартні бойові ситуації 06
Навчання з бойовою стрільбою на Приазовї: армійці тренуються і вдень, і вночі, відпрацьовуючи нестандартні бойові ситуації 07
Навчання з бойовою стрільбою на Приазовї: армійці тренуються і вдень, і вночі, відпрацьовуючи нестандартні бойові ситуації 08
Фото: пресцентр ОС/Facebook

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