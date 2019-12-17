Разумков підписав законопроєкт про продовження на рік особливого порядку місцевого самоврядування в ОРДЛО і направив його на підпис Зеленському

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

На сторінці проходження законопроєкту на офіційному сайті українського парламенту зазначено, що схвалений 12 грудня закон 17 грудня було повернуто з підписом голови Верховної Ради і направлено на підпис главі держави.

Як повідомлялося, ВР 320 голосами продовжила на рік дію закону про особливий порядок місцевого самоврядування в ОРДЛО.

Закон про особливий порядок місцевого самоврядування в ОРДЛО було ухвалено у вересні 2014 року, він набув чинності 18 жовтня 2014 року терміном на три роки. Документ передбачає, що особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донбасу набуває чинності тільки "після виконання всіх умов, викладених у статті 10 закону, зокрема в частині, що стосується виведення всіх незаконних збройних формувань, їх військової техніки, а також бойовиків і найманців із території України".

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Зокрема, стаття 10 цього закону (прикінцеві положення) встановлює, що особливий порядок місцевого самоврядування реалізують виключно органи місцевого самоврядування, що будуть обрані на позачергових виборах. У цій статті також прописано умови, без виконання яких вибори в ОРДЛО неможливі, серед умов - виведення незаконних збройних формувань і військової техніки з України, гарантії вільного волевиявлення, спостереження за виборами, зокрема представниками міжнародних організацій, недопущення незаконного втручання у виборчий процес, дотримання принципів політичного плюралізму та свободи агітації.

Згодом Верховна Рада неодноразово подовжувала на рік термін дії цього закону. Так, 4 жовтня 2018 року парламент України підтримав президентську законодавчу ініціативу, якою особливий порядок місцевого самоврядування в ОРДЛО буде введено з дня набуття чинності відповідним законом терміном до 31 грудня 2019 року.

9 грудня 2019 року за підсумками зустрічі у "нормандському форматі" у Парижі президентів України, Франції, РФ - Володимира Зеленського, Еммануеля Макрона, Володимира Путіна, а також канцлера ФРН Ангели Меркель глава Української держави повідомив: "Закон чинний буде внесено (до Верховної Ради, – ред.) на продовження, так. Нам простіше зараз продовжити цей законопроєкт, і потім внести пізніше "формулу Штайнмаєра", бачачи певні кроки з того боку, що ми наближаємося до деескалації".