"Я був упевнений, що Йованович потрібно прибрати", - Джуліані в інтерв'ю The New Yorker

Про це він заявив в інтерв'ю виданню The New Yorker, інформує Цензор.НЕТ.

Так, за словами Джуліані, Йованович заважала його спробам "нарити бруд" проти конкурента (Джо Байдена. - Ред.) свого клієнта (Дональда Трампа. - Ред.) напередодні президентських виборів 2020 року.

"Я був упевнений, що Йованович потрібно прибрати", - сказав він. "З нею хід розслідувань (щодо сім'ї Байдена і ймовірного втручання України у вибори в США. - Ред.) ускладнювався в усіх напрямах".

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Марі Йованович, експосол США в Україні, була несподівано відкликана зі свого поста в травні. За словами високопоставленого співробітника Держдепартаменту Джорджа Кента, Джуліані здійснював щодо Йованович "наклепницьку кампанію".

24 вересня в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почнуть власні розслідування щодо порушення законів президентом США і його командою.

Як повідомляли американські ЗМІ, Трамп 25 липня намагався в телефонній розмові переконати президента України Володимира Зеленського в необхідності почати розслідування щодо Гантера Байдена - сина колишнього віцепрезидента Джо Байдена.

25 вересня Білий дім опублікував стенограму розмови Трампа і Зеленського, яка відбулася 25 липня цього року.