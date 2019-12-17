Поки не відмовимося від переслідування попередників, будемо залишатися в "совку", - Зеркаль про справу ДБР проти Порошенка

Про це вона розповіла в програмі "Рандеву" на "5 каналі", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Мені важко уявити, як буде розвиватися ця справа. Принаймні, мої обмежені знання кримінального законодавства не дають мені впевненості в її перспективності", – відповіла дипломат.

У свою чергу Олена Зеркаль закликає усіх політиків та дипломатів звернутися до діалогу.

"Узагалі ця традиція переслідування попередників мені не подобається. Нам нарешті треба перейти до цивілізованого діалогу і передачі влади. Поки ми це не зробимо, ми будемо залишатися в цій так званій soviet legacy (з англ. радянська спадщина)", – переконана колишня заступниця міністра МЗС.

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10 грудня Державне бюро розслідувань (ДБР) повідомило про відкриття кримінального провадження за фактом можливого скоєння державної зради Порошенком під час підписання Мінських угод у 2015 році.

При цьому ексзаступник глави адміністрації президента часів Віктора Януковича Андрій Портнов в своєму телеграм-каналі розмістив копію відповіді ДБР на його ім'я, з якої випливає, що це він звернувся в ДБР з приводу можливої ​​державної зради Порошенка в ході підготовки і проведення 11 і 12 лютого 2015 роки переговорів щодо змісту документа "Комплекс заходів, спрямованих на виконання Мінських угод".

Відомості про можливе скоєння злочину внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10 грудня 2019 року, розпочато досудове розслідування. Попередня кваліфікація – за ч.1 ст.111 Кримінального кодексу України.