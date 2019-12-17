Заступниця голови МОЗ Качурець і гендиректор ЦОЗ Курпіта подали заяви про відставку

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Маю намір продовжувати працювати над втіленням ідей, що лежать в основі трансформації системи. Але не в цьому складі МОЗ. Прийняла рішення про відставку. Відповідну заяву подано керівництву", - повідомила вона.



Фото: Качурец/Facebook

За словами Качурець, причиною такого рішення є "незрозумілий і непрозорий процес прийняття/неприйняття рішень" в міністерстві.

"За три місяці я переконалася, що політичні рішення відкладаються, в той же час публічно озвучується позиція, яка не обговорювалася всередині МОЗ або обговорювалася без участі фахівців, які безпосередньо над ними працюють. Сотні сторінок аналітичних записок, матеріалів, проектів рішень, наданих міністру в різних формах, - не береться до уваги або вважаються недостатніми без пояснення позиції. Залишатися в подальшому на посади для мене з багатьох причин - це компроміс з совістю, на який я не піду", - написала заступник міністра в Facebook.

Качурець також зазначила: "З перших днів після мого призначення стало зрозуміло, що про командну роботу і формування загальної політичної позиції не йдеться".

"Всі спроби ініціювати налагодження такої роботи, зібратися разом з командою заступників та керівниками підрозділів МОЗ, визначити стратегічне бачення, обговорити ключові політичні рішення та курс – щоб кожен в Міністерстві розумів мету і логіку тих чи інших кроків - ігнорувалися або блокувалися. Я як заступник Міністра не бачила та не брала участі в опрацюванні та погодженні документа, який ліг в основу Програми діяльності Кабінету Міністрів України. Для більшості працівників в МОЗ ухвалений документ з визначеними цілями став несподіванкою", - додала вона.

Крім того, за словами заступника міністра, "досі відсутній затверджений наказом розподіл обов'язків між заступниками. Без розподілу обов'язків ніхто із заступників не має можливості повноцінно реалізувати свої повноваження і працювати на результат, приймати самостійні рішення і нести за них відповідальність".

При цьому Качурець підкреслила, що рішення деяких завдань в міністерстві довірено радникам в обхід заступників.

"Одночасно з діяльністю заступників, певні паралельні завдання могли ставитися радникам в обхід заступників, а після скасування інституту радників – тим же людям, але вже без відповідного статусу. Проведено численні зустрічі з цілеспрямованим залученням діячів, які "дореформували" українську медицину впродовж 25 років до стану, який ми спостерігали до початку реформ", - зазначила вона.

Крім того, заступник міністра додала: " Домовленості з теперішнім "самопроголошеним" керівництвом Одеського медуніверситету є чітким сигналом, що держава в особі МОЗ схвалює будь-які, навіть рейдерські, методи боротьби за керівництво університетом і розпил державних коштів, а не відстоює позицію відновлення правового порядку та притягнення до відповідальності осіб, які зухвало порушують закон".

За словами Качурець, за час перебування на посаді заступника міністра були впроваджені нові прозорі правила відбору наукових досліджень, здійснено огляд бюджетних витрат за освітніми програмами, надані пропозиції щодо найбільш оптимальних варіантів рішень змін системи фінансування медичної освіти, підготовлені проекти рішень для запуску нової моделі інтернатури в 2020 році. Крім того, була проведена підготовча робота для запуску перехідного періоду фінансування безперервного розвитку лікарів та можливості в 2020 році здійснити перші виплати, вибори на прозорому конкурсі нового керівника Центру тестування, розроблено графік проведення іспитів для студентів та інтернів в 2020 році.

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Крім цього, підготовлено план заходів щодо вдосконалення тестових іспитів "Крок", посилена команда директорату освіти, науки і кадрів - державних експертів і їхніх керівників, які далі готові працювати на результат і втілювати зміни.

Також про своє звільнення повідомив генеральний директор Державної установи "Центр громадського здоров'я МОЗ України" Володимир Курпіта.

"Нарешті це сталося. Міністр прийняла мою заяву про звільнення за власним бажанням і цей тиждень мій останній на посаді Генерального директора Центру громадського здоров’я України Основна причина мого рішення – відсутність діалогу щодо подальшого місця Центру та його ролі як координуючої структури Громадського здоровя", - написав він у Facebook.

Курпіта зазначив, що в останні два роки команда фокусувалася на підвищенні відповідальності громадян і місцевої влади за здоров'я, оскільки суспільне здоров'я повинно базуватися на постійному діалозі між ключовими гравцями і секторами економіки, які впливають на здоров'я.

"Натомість озвучено бажання створити мережу установ контролю за захворюваннями та розвивати одночасно регіональні центри громадського здоров'я. Мені видається, що це подвійне трактування - хибне", - написав він, додавши, що тому прийняв рішення дати новій політичній команді можливість втілити їхні задуми.

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"Хочу подякувати усій своїй команді та кожному особисто за те, що ви зробили за ці два роки. У 2019 році охоплення основними щепленнями буде понад 80%, спалах кору добігає кінця і можу стверджувати, що інформація була правдива і доступна для громадськості та журналістів щотижня. Чи можна було б справитися швидше не знаю, проте це було цікавим досвідом співпрацювати з обласною владою, департаментами, освітянами, військовими, поліцейськими", - зазначив він.

Зазначимо, це вже не перші гучні звільнення з МОЗ.

Так, 25 листопада заяву на звільнення написав глава Національної служби здоров'я Олег Петренко. Його відставку вже прийняв уряд, а 6 грудня про свій намір звільнитися з відомства оголосила також керівник директорату стратегічного планування та євроінтеграції Ірина Литовченко. Вона піде з Міністерства охорони здоров'я практично з усією своєю командою.