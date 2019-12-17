Під ВР мітингують проти ринку землі, відбулися бійки з правоохоронцями під час спроби активістів встановити намети. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ з місця подій.

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Під будівлею Ради триває акція протесту проти відкриття ринку землі. Мітингувальники тримають плакати зі своїми вимогами, а також символіку "Всеукраїнського об'єднання "Свобода", "Всеукраїнського об'єднання "Батьківщина", "Аграрної партії", "Національного корпусу", Федерації профспілок України, Всеукраїнської аграрної раді тощо.

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Разом з тим, частина активістів спробувала встановити два намети біля готелю "Київ" навпроти будівлі Ради. Правоохоронці перешкодили цьому. В результаті відбулися бійки, в ході якої були розпорошені вогнегасники. Деяких правоохоронців за результатами бійки облили зеленкою.

























































































Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ