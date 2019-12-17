Україна та Азербайджан підтримують суверенітет і територіальну цілісність одна одної, - Зеленський

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив президент України Володимир Зеленський під час офіційного візиту в Баку.
"Важлива тема сьогоднішньої розмови - це гарантування регіональної та національної безпеки. Перш за все, йдеться про війну на сході України і нагірно-карабаський конфлікт. Ми незмінно підтримуємо один одного в питаннях відновлення суверенітету і територіальної цілісності наших держав у рамках міжнародно визнаних кордонів. Ми продовжимо спільну роботу в цьому напрямі як у двосторонньому форматі, так і в рамках роботи міжнародних організацій", - сказав він під час спільної заяви для преси з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим.