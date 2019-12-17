"Укрзалізниця" нарощує прибуток, згортаючи капітальні інвестиції, - Криворучко

Таку думку на своїй сторінці в Facebook висловив голова Асоціації власників вагонів Олександр Криворучко, передає Обозреватель.

"Уже другий рік "Укрзалізниця" хвалиться збільшенням прибутку. У 2018 році компанія отримала 203 млн грн, поліпшивши показники 2017 року на 70%. За підсумками першого півріччя 2019 року зростання було вже удвічі, у порівнянні з першим півріччям 2018 року - у січні-червні чистий прибуток "Укрзалізниці" становив 1, 065 млрд грн", - зазначив Криворучко.

Втім, на думку експерта, оприлюднені фінансові показники жодним чином не свідчать про розвиток компанії. Адже кошти, показані топменеджментом "Укрзалізниці" як прибуток, насправді - наслідок згортання програми капітальних інвестицій.

"Здавалося б, прибуток компанії - новина позитивна. І так і було б, якби не деякі застереження. І насамперед це стосується виконання програми капітальних інвестицій. Трохи цифр. Обсяг виконання плану по капітальних інвестиціях у 2017 році склав 68%, 2018 році - 68%, 2019 рік - 38%. При слід враховувати, що сам обсяг капінвестицій в цьому році скоротився на 26% у порівнянні з 2018 роком - з 25 млрд грн до 18 млрд грн. З такими відсотками виконання програми капінвестицій цілком зрозуміло, звідки береться прибуток компанії ", - зазначив Криворучко .

Він також підкреслив, що попри тенденції до скорочення капінвестицій, саме інвестування в основні засоби підприємства ставить собі у заслугу керівник "Укрзалізниці" Євген Кравцов.

"Керівник компанії у своєму останньому інтерв'ю одним зі своїх успіхів вважає саме програму капітальних інвестиції та інвестування в основні засоби "Укрзалізниці". Наведу його цитату: "Ми запустили великі програми, наприклад, закупівлі тепловозів General Electric. За 2,5 роки збудовано більше 6 тис. вагонів, а через капремонти пропущено 15 тис. - це більше половини операційного парку піввагонів УЗ. Сподіваюся, що найближчим часом оголосимо конкурс із закупівлі електровозів". Але, схоже, все це відбувається не просто так. Оскільки премії та бонуси керівництво компанії отримує саме за фінансові результати, а не за виконання програми капінвестицій", - переконаний Криворучко.

Він висловив сумніви у тому, що за такої політики керівництва "Укрзалізниці", тенденція з виконанням програми інвестування наступного року кардинально зміниться.

"У наступному році чистий прибуток компанії має скласти 1,3 млрд грн, а обсяг капітальних інвестицій - рекордний за останні десять років показник - 20,1 млрд грн. Правда, якщо всі залишаться на своїх місцях, на рахунок другого у мене є великі сумніви", - резюмував Криворучко.