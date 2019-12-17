"Батьківщина" заблокувала президію і трибуну ВР. ФОТО (оновлено)

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.





Як можна судити зі знімків, у президії зібралися депутати від "Батьківщини" на чолі з Юлією Тимошенко.

Водночас поки ніяких заяв не було озвучено.

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Як повідомляє "Інтерфакс-Україна", зараз перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук розмовляє з членами фракції, а спікер парламенту Дмитро Разумков спілкується з лідеркою "Батьківщини" Юлією Тимошенко і віцеспікеркою парламенту Оленою Кондартюк.

Тим часом до блокувальників приєдналися нардепи від ОПЗЖ, а плакати з їхньою символікою та закликами проти відкриття ринку землі з'явилися з боків сесійної зали.







Як повідомлялося раніше, під будівлею Верховної Ради відбувається мітинг противників відкриття ринку сільськогосподарських земель. При спробі активістів встановити намети відбулися бійки з правоохоронцями.