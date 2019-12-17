Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
17.12.19 13:38

"Батьківщина" заблокувала президію і трибуну ВР. ФОТО (оновлено)

Нардепи від "Батьківщини" зараз блокують трибуну і президію Верховної Ради.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Батьківщина заблокувала президію і трибуну ВР 01
Батьківщина заблокувала президію і трибуну ВР 02

Як можна судити зі знімків, у президії зібралися депутати від "Батьківщини" на чолі з Юлією Тимошенко.

Водночас поки ніяких заяв не було озвучено.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У сутичках під Радою постраждали двоє наших журналістів, - Hromadske. ВIДЕО

Як повідомляє "Інтерфакс-Україна", зараз перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук розмовляє з членами фракції, а спікер парламенту Дмитро Разумков спілкується з лідеркою "Батьківщини" Юлією Тимошенко і віцеспікеркою парламенту Оленою Кондартюк.

Тим часом до блокувальників приєдналися нардепи від ОПЗЖ, а плакати з їхньою символікою та закликами проти відкриття ринку землі з'явилися з боків сесійної зали.

Батьківщина заблокувала президію і трибуну ВР 03

Як повідомлялося раніше, під будівлею Верховної Ради відбувається мітинг противників відкриття ринку сільськогосподарських земель. При спробі активістів встановити намети відбулися бійки з правоохоронцями.

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100