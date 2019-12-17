Зеленський - Алієву: "Наші відносини мають вийти на новий рівень"

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Офісу Президента.

На переговорах глави держав відзначили збільшення товарообігу між країнами, який у минулому році ставновив близько 900 млн доларів, про взаємний інтерес у розширенні співпраці в енергетичній, транспортній сферах і в сільському господарстві, активізації взаємного інвестування.

"Наші відносини мають бути на новому рівні. Ми маємо збільшити товарообіг та присутність українського бізнесу в Азербайджані та азербайджанського – в Україні", – сказав Президент під час переговорів делегацій України та Азербайджану в Баку.

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Зеленський акцентував увагу на тому, що в Україні починається масштабна приватизація та є можливість створення великих концесійних інфраструктурних проектів.

"Ми домовилися з паном Президентом про те, що на початку наступного року обов’язково створимо не просто робочу групу, а справжню команду людей, яка приїде від імені Президента Азербайджану в Україну та предметно подивиться всі ті об’єкти, можливості, підприємства, у яких ми можемо разом працювати", – наголосив Володимир Зеленський.

Окрему увагу глави держав приділили розвитку туристичних потоків, які сприятимуть економічному зростанню обох країн.

"Я знаю, що азербайджанці дуже люблять наш Трускавець, відвідують столицю. Однак у нас ще багато дивовижних місць. Наприклад, одеські пляжі. В Одесі є всі умови для пляжного відпочинку. Для цього ми запрошуємо інвесторів, щоб покращити місцеву інфраструктуру", – сказав Президент.

За словами Ільхама Алієва, Азербайджан посідає 27-ме місце у світі за якістю доріг.

Володимир Зеленський підкреслив, що Україна має великі плани з будівництва доріг, а українці потребують якісної логістики. Він запросив азербайджанські компанії інвестувати у розбудову якісної дорожньої інфраструктури в Україні.

Раніше повідомлялося, що Володимир Зеленський вирушив з дводенним візитом до Азербайджанської Республіки, де проведе низку переговорів на високому рівні, зокрема з президентом і прем'єром країни.